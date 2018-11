Vulcão na Europa cancela 7 voos em SP e 2 no Rio Sete voos foram oficialmente cancelados até o meio dia de hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, em função do fechamento dos terminais europeus prejudicados pela nuvem de cinzas criada pela erupção de um vulcão na Islândia. Outras duas operações foram suspensas no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, procedentes de Londres e Paris, da TAM e da Air France, respectivamente.