Vulcão nas Filipinas expele cinzas; centenas são removidos

Soldados estavam rondando uma zona de perigo de 4 quilômetros ao redor da cratera do monte Bulusan, um dos vulcões mais ativos no empobrecido país do Sudeste Asiático.

As escolas foram fechadas e usadas como abrigos temporários, disse o major Harold Cabunoc a jornalistas.

O Exército enviou caminhões para remover cerca de 2 mil pessoas para locais seguros.

"Também estamos pedindo que os aviões evitem a área do vulcão", afirmou.

Segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, (Phivolcs), o monte Bulusan começou a expelir as cinzas em novembro de 2010, mas a atividade arrefeceu pouco antes do final do ano.

(Reportagem de Manny Mogato)