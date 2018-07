Vunesp é condenada a indenizar candidata de vestibular A Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp) foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar uma indenização de R$ 6,7 mil a uma estudante de São José do Rio Pardo, no interior paulista, pelo fato de a estudante ter sido impedida, em 2010, de fazer a prova do vestibular por estar sem o documento de RG.