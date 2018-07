VW anuncia investimento bilionário

Após um ano sendo beneficiada por corte de impostos, a indústria automobilística brasileira parte para um novo ciclo de investimentos. Na semana passada, a Ford anunciou um programa de R$ 4 bilhões para o período 2011 a 2015, o maior da marca em 90 anos de Brasil. Hoje, é a vez de a Volkswagen anunciar seu plano para os próximos anos, que pode até superar o da concorrente.

O último balanço de investimentos anunciado por montadoras e autopeças somava US$ 23 bilhões para o período 2008 a 2012, mas já está defasado, como admite a própria Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A entidade prepara um relatório de atualização desses dados a ser apresentado em breve.

Os novos investimentos das montadoras estão se sobrepondo aos anunciados anteriormente. A Volkswagen tem em andamento um programa de R$ 3,2 bilhões para o período 2007/2011, que será substituído pelo anúncio a ser feito hoje. A Ford também tinha um plano para 2007 a 2012 de R$ 3,4 bilhões.

No mercado, fala-se que o projeto da Volkswagen contempla entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões, que serão distribuídos para as quatro fábricas do grupo em São Paulo e no Paraná.

A maior beneficiada, segundo já adiantou o presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall, será a fábrica Anchieta. A unidade de São Bernardo do Campo (SP), foi a primeira fábrica do grupo a ser instalada fora da Alemanha, há mais de 50 anos, e é a maior do grupo no País. Produz os modelos Gol, Saveiro, Polo e Kombi.

Na semana passada, a matriz da Volkswagen anunciou aportes de quase US$ 30 bilhões em todas as unidades do grupo. Metade desse montante ficará nas unidades da Alemanha e a outra metade será redistribuída nos demais países, incluindo o Brasil, terceiro maior mercado da marca, atrás apenas da China e da própria Alemanha.