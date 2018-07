Wada trará novidades na próxima temporada A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou que vai aumentar o número de substâncias proibidas para atletas em 2010. Medicamentos à base de pseudoefedrina voltarão a entrar na lista da entidade e transfusões de sangue via intramuscular serão vetadas. Já a substância salbutamol (receitada no combate à asma) será liberada com declaração de uso.