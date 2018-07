Wagner Moura viverá Federico Fellini em longa A revista semanal americana Variety, direcionada a profissionais da área de cinema, divulgou que o ator Wagner Moura vai interpretar o cineasta italiano Federico Fellini no filme Black and White. Escrito e dirigido por Henry Bromell, da série Homeland, o filme acompanha um momento obscuro na vida do diretor de Os Boas Vidas: quando, em 1957, ele misteriosamente sumiu durante algumas horas em Los Angeles, em sua primeira visita aos Estados Unidos, para participar da entrega do Oscar. Concorrendo com As Noites de Cabíria em filme estrangeiro, Fellini quase perdeu a cerimônia.