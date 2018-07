Wagner Rossi pede demissão do Ministério da Agricultura

O secretário-executivo da pasta, José Geraldo Fontelles, assumirá o cargo de ministro interinamente, informou a Presidência da República.

Em uma longa carta, Rossi citou uma "campanha insidiosa" e "indecente" da imprensa contra ele, e alegou objetivos políticos como motivação das denúncias.

"Durante os últimos 30 dias, tenho enfrentado diariamente uma saraivada de acusações falsas, sem qualquer prova, nenhuma delas indicando um só ato meu que pudesse ser acoimado de ilegal ou impróprio no trato com a coisa pública", disse o ministro na carta de renúncia divulgada no site do ministério.

"Respondi a cada acusação. Com documentos comprobatórios que a imprensa solenemente ignorou."

Denúncias publicadas na imprensa acusaram Rossi, dentre outras coisas, de usar politicamente alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) quando presidiu o órgão, de permitir a atuação de um lobista dentro do ministério e de ter oferecido propina a um funcionário para que ele não denunciasse irregularidades.

"Sei de onde partiu a campanha contra mim. Só um político brasileiro tem capacidade de pautar 'Veja' e 'Folha' e de acumular tantas maldades fazendo com que reiterem e requentem mentiras e matérias que não se sustentam por tantos dias", disse Rossi, se referindo a dois dos veículos de comunicação que publicaram denúncias contra ele.

O agora ex-ministro, no entanto, não citou o nome do político a que se referiu.

DILMA SURPREENDIDA

A decisão de Rossi foi selada no final da tarde, quando ele procurou seu padrinho político, o vice-presidente Michel Temer, para anunciar que levaria sua demissão a Dilma, que participava de um outro evento em Brasília.

Segundo fontes do Executivo, que falaram sob condição de anonimato, os dois foram ao gabinete de Dilma e o ex-ministro formalizou sua decisão. A conversa foi rápida.

De acordo com uma destas fontes, a presidente foi surpreendida com a iniciativa de Rossi, mesmo diante das últimas acusações contra ele divulgadas na imprensa. Segundo Temer, Dilma "insistiu muitíssimo" para que Rossi permanecesse.

Após o pedido de demissão, líderes do PMDB e Temer se reuniram no gabinete do vice-presidente para avaliar a situação. Após o encontro, Temer disse a jornalistas que o partido deve indicar o substituto de Rossi até a manhã de quinta-feira.

De acordo com o vice-presidente, há "quatro ou cinco nomes" em estudo. Ele acrescentou que o escolhido terá de ser "ficha limpa, tanto quanto Rossi".

Em nota, Dilma disse "lamentar profundamente" a saída de Rossi, "que deu importante contribuição ao governo, com projetos de qualidade que fortaleceram a agropecuária brasileira".

"Lamento ainda que o ministro não tenha contado com o princípio da presunção da inocência diante das denúncias contra ele desferidas", afirmou o comunicado de Dilma.

Rossi é o quarto ministro de Dilma a pedir demissão em pouco mais de sete meses de governo.

Além dele, Antonio Palocci deixou a chefia da Casa Civil e Alfredo Nascimento saiu do Ministério dos Transportes, também em meio a denúncias. Neste mês, Nelson Jobim pediu demissão do Ministério da Defesa após divulgação de uma entrevista em que teria criticado colegas de governo.

(Edição de Eduardo Simões)