As vendas de mesmas lojas do Wall Mart cresceram 1,3 por cento no país no terceiro trimestre, e 1,5 por cento no quarto trimestre, revertendo uma série de nove trimestres em queda.

A força da rede continuou em fevereiro e até agora em março, afirmou o vice-presidente de merchandising, Duncan Mac Naughton, durante uma conferência nesta quarta-feira.

(Por Jessica Wohl em Chicago)