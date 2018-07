Wal-Mart e Target planejam criar rede de pagamentos móveis

O sistema, chamado Merchant Customer Exchange (MCX), é uma iniciativa tomada por esses varejistas para combinar com serviços similares do Google, que começou a operar seu próprio sistema em seus dispositivos Android no ano passado. O jornal diz ainda que não ficou claro com quanto cada empresa contribuiria para o desenvolvimento da rede.

O sistema identificaria quais clientes baixaram aplicativos para seus smartphones e, em seguida, poderiam usar seus dispositivos para pagar compras ao tocar com o aparelho contra um leitor instalado nas lojas.

O jornal diz ainda que, segundo a empresa de pesquisa Gartner, transações de pagamentos móveis em todo o mundo devem chegar ao valor estimado de 600 bilhões de dólares em 2016, valor superior aos 172 bilhões de dólares deste ano.

(Por Juhi Arora)