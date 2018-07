Wal-Mart planeja abrir 100 novas lojas na China até 2015 O Wal-Mart planeja abrir 100 novas lojas na China e criar 18.000 empregos naquele país nos próximos três anos, informou a maior varejista do mundo nesta sexta-feira, buscando aumentar sua presença no crescente, mas altamente competitivo, setor de hipermercados no país asiático.