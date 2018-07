Wal-Mart vai ampliar descontos conforme guerra de preços esquenta nos EUA

A Wal-Mart disse que está se preparando para que a competição seja tão dura ou ainda mais dura que em 2013, quando altos descontos impactaram os resultados do setor. O lucro do Wal-Mart caiu no trimestre de compras de fim do ano passado, e a companhia divulgou seis trimestres consecutivos de estabilidade ou queda nas vendas em mesmas lojas.

"Está começando a esquentar agora, e espero que seja ao menos tão competitivo quanto no ano passado", disse o vice-presidente-executivo de mercadorias gerais das operações do Wal-Mart nos EUA, Steve Bratspies, em teleconferência com a mídia na quinta-feira, em referência à concorrência no período que antecede os feriados de Ação de Graças e Natal nos EUA.

O Wal-Mart disse que planeja ter 20 mil produtos com desconto por ao menos 90 dias, sendo que as ofertas começam no sábado. Embora a companhia não tenha informado um número comparável, ela disse que o programa é maior e que inclui uma linha mais ampla de produtos, com foco em brinquedos e eletrônicos, do que no ano passado.

A Wal-Mart também está considerando a ampliação do programa de igualar preços de rivais locais físicos para incluir comparações online, disse Bratspies, mas reiterou que uma decisão final sobre a estratégia não foi tomada. Isso significaria que o Wal-Mart igualaria preços com a Amazon.com além de varejistas locais e supermercados.