'Waldick era um invasor de corações', diz Patrícia Pillar A atriz Patrícia Pillar, que dirigiu um DVD ao vivo e um documentário sobre Waldick Soriano, comentou seu falecimento: "Me aproximei de Waldick como fã e, hoje, posso dizer que me sinto parte da família. Percorrendo o Brasil, vi o quanto ele era querido e derretia o coração das fãs. Com seu jeito divertido, conseguia falar direto ao coração. Waldick fará falta porque era um invasor de corações e a cara do Brasil. Waldick, além de ser um grande artista popular, era um homem amoroso e sempre tinha um olhar inteligente sobre as coisas", disse a atriz, por e-mail, através de sua assessora de imprensa. Após três anos de batalha contra um câncer de próstata diagnosticado tardiamente, o cantor morreu na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Ele tinha 75 anos.