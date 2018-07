Waldick Soriano morre de câncer no Rio aos 75 anos O cantor Waldick Soriano morreu aos 75 anos no Instituto Nacional do Câncer (Inca), em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Ele estava internado na Unidade de Cuidados Paliativos do Inca desde o dia 31 de agosto por causa de um câncer de próstata, descoberto há mais de dois anos. O cantor estava em coma e respirava com ajuda de aparelhos. Nascido em Caetité, no sertão da Bahia, Waldick tinha mais de 40 anos de carreira e entre os seus sucessos, do gênero brega, estão "Eu não sou cachorro, não" e "Tortura de amor". Antes de se tornar cantor, ele chegou a ser peão, motorista de caminhão e garimpeiro. No ano passado, o cantor voltou aos holofotes e lançou CD e DVD embalado no documentário dirigido pela atriz Patrícia Pillar, "Waldick, Sempre no Meu Coração", sobre sua vida.