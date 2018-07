Wall St despenca com medo de rejeição pela Câmera O mercado norte-americano ampliou as perdas nesta segunda-feira, com o índice S&P 500 apresentando queda de mais de 7 por cento, com temores de que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não irá aprovar o pacote de resgate do setor financeiro de 700 bilhões de dólares com o início da votação. O índice Nasdaq registrou queda de mais de 6 por cento. As ações também apresentavam fortes quedas depois de o banco Wachovia ter se tornado o último grande banco norte-americano a sucumbir à crise de crédito global quando concordou em vender a maior parte de seus ativos ao Citigroup Às 15h02 (horário de Brasília), o índice Dow Jones, recuava 4por cento, para 10.697 pontos. O índice Standard & Poor's 500 tinha desvalorização de 5,3 por cento, a 1.148 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq tinha queda de 5,7 por cento, para 2.058 pontos. (Reportagem de Steven C. Johnson)