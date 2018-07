Wall St salta com expectativa de corte de juro nos EUA As bolsas de valores norte-americanas saltaram 10 por cento nesta terça-feira, o segundo maior ganho em pontos já registrados no Dow e S&P, com investidores buscando barganhas nas ações castigadas pela crise e o crescente sentimento de que o Federal Reserve irá cortar novamente a taxa básica de juros. O índice Dow Jones disparou de 10,88 por cento, a 9.065 pontos. O Standard & Poor's 500 decolou 10,79 por cento, a 940 pontos. O Nasdaq saltou 9,53 por cento, a 1.649 pontos. A esperança de corte de juros cresceu durante o dia após um jornal japonês reportar que o Banco do Japão está considerando reduzir a sua taxa de juro, alimentando expectativas de que o Fed corte os juros na quarta-feira. Menores custos de empréstimos podem ajudar a elevar os lucros corporativos à medida que a economia se dirige para uma recessão. A reportagem do Nikkei derrubou o iene em mais de 5 por cento ante o dólar, amenizando temores depois que uma recente alta da moeda japonesa que atingiu os mercados mundiais. As ações de empresas de capital intensivo como as companhias de telecomunicações registraram os maiores ganhos do dia, incluindo a Verizon Communications, que decolou mais de 14 por cento, e a AT&T, que disparou mais de 13 por cento. Grandes empresas de petróleo deram ao Dow o principal impulso após a britânica BP reportar um lucro trimestral recorde, batendo as expectativas. A Exxon Mobil e a Chevron saltaram mais de 13 por cento. As ações da Boeing avançaram mais de 15 por cento para 48,91 dólares após a fabricante de aviões atingir um acordo preliminar com o sindicato para encerrar a greve e estancar as perdas de receitas estimadas em 100 milhões de dólares por dia. Tipicamente, quando os mercados caem excessivamente, as bolsas se recuperam, afirmou o estrategista-chefe de mercado da RDM Financial, Michael Sheldon. "Se você acredita que os governos ao redor do mundo serão bem sucedidos em reorganizar os mercados financeiros e trazer gradualmente a confiança e a estabilidade de volta nas próximas semanas e meses, então provavelmente você quer ser mais comprador do que vendedor", afirmou Sheldon.