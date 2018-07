Wall Street aguarda detalhes sobre plano para bancos

Com Wall Street caminhando rumo às baixas recordes de novembro, o mercado tende a ser inundando por uma onda de cautela esta semana, à medida que investidores procuraram sinais mais claros sobre como o governo planeja ajudar os bancos, o setor imobiliário e a economia como um todo. Veja também: Bancos dos EUA têm rombo de até US$ 4 trilhões Com pacote aprovado, Obama quer agir rápido Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise À medida que a fraca temporada de resultados vai chegando ao fim, analistas também estarão reavaliando suas expectativas para o ano depois que as empresas cortaram ou abriram mão de suas perspectivas e anunciaram grandes demissões. Enquanto a maioria das empresas mais afetadas pela crise já divulgaram seus resultados trimestrais, o mercado ainda receberá essa semana os números do Wal-Mart, a maior rede de varejo do planeta. Na semana passada, o plano de resgate dos bancos do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, não conseguiu reestabelecer a confiança no sistema financeiro, causando ruído entre os investidores que tinham grandes esperanças no plano, que iria impulsionar o setor. O mercado, porém, permanece no escuro quando o assunto é como o plano vai aliviar as instituições de ativos que estão gerando perdas. "Eu fiquei desapontado com a falta de detalhes", disse Scott Wren, estrategista-sênior de ativos do Wachovia Securities, em St. Louis. "Provavelmente, o governo vai gastar muito tempo neste fim de semana... avaliando que o mercado vai precisar de alguns detalhes", acrescentou. Os mercados financeiros dos Estados Unidos estarão fechados na segunda-feira por conta do feriado em comemoração ao Dia dos Presidentes. A Casa Branca disse que o presidente Barack Obama vai detalhar, na quarta-feira, o plano para reduzir as execuções hipotecárias, o que é visto como chave para interromper o declínio econômico que se espalhou para o mundo. Wren disse que mais detalhes podem gerar um movimento de alta de curto prazo das ações, mas até que isso seja efetivamente conhecido, os mercados terão dificuldades de sustentar qualquer ganho. Na sexta-feira, o índice Dow Jones encerrou o pregão em baixa de 1,04 por cento, aos 7.850 pontos, o menor patamar de fechamento desde 20 de novembro. O Standard & Poor's 500 caiu 1 por cento, para 826 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,48 por cento, a 1.534 pontos. À medida que investidores continuam no aguardo de mais movimentos de Washington, analistas disseram que a direção dos mercados acionários será pautada pelo noticiário diário no curto prazo e eles continuarão testando os limites de baixa de novembro. "Minha expectativa é de contínua volatilidade extrema", afirmou Harry Rady, executivo-chefe e gerente de portfólio da Rady Asset Management, em San Diego.