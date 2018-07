Wall Street está apreensiva com produção de hardware do Google

O Google divulgará seus resultados trimestrais pela primeira vez desde a conclusão da aquisição da fabricante de smartphones Motorola, avaliada em 12,5 bilhões de dólares, em maio.

A compra da Motorola, além da contínua incerteza sobre a economia mundial, significa que o Google subitamente se tornará muito menos conhecido, e menos previsível, aos olhos de investidores --um fato que será destacado nos resultados relativos ao segundo trimestre fiscal da empresa.

"Este é o primeiro trimestre em que a Motorola se consolidará nos resultados do Google, e será uma bagunça", disse o analista Colin Gillis, do BGC Partners.

A ausência do presidente-executivo Larry Page aos olhos do público, devido a uma doença não especificada que fez com que ele tenha "perdido sua voz", não ajudou a inflar a confiança de investidores enquanto a empresa enfrenta um momento crítico.

A ação do Google teve desvalorização de aproximadamente 14 por cento desde sua máxima em 52 semanas de 670,25 dólares.

O Google é uma "história de execução, e é por isso que é tão decepcionante que Larry tem uma doenção não definida", disse Gillis. "Ele apontou a empresa nesta direção, e isso não pode ser desfeito... Se ele fica doente e não consegue se dedicar tanto a esse processo quanto gostaria, é um risco".

Page, 39, um co-fundador do Google, voltou ao cargo de presidente-executivo em abril de 2011 e rapidamente redefiniu as prioridades da empresa, abandonando produtos de performance ruim, lançando a rede social Google+ para desafiar o Facebook e comprando a Motorola, maior aquisição na história do Google.