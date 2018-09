Wall Street salta com socorro do governo dos EUA ao Citi As bolsas de valores norte-americanas fecharam em forte alta nesta segunda-feira, com os investidores aplaudindo a decisão do governo de resgatar o Citigroup em uma tentativa de previnir um potencial colapso do banco que seria sentido em todo o mundo. O índice Dow Jones teve forte alta de 4,93 por cento, a 8.443 pontos. O Standard & Poor's 500 saltou 6,47 por cento, a 851 pontos. O Nasdaq avançou 6,33 por cento, a 1.472 pontos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama apresentou a sua equipe econômica, nomeando Timothy Geithner como secretário do Tesouro e Lawrence Summers como diretor do Conselho Econômico Nacional, como já era esperado. O componente do Dow Citigroup, segundo maior banco dos Estados Unidos, saltou quase 60 por cento para 5,95 dólares e deu um dos maiores impulsos para o Dow à medida que o plano de ajuda do governo aliviou as preocupações dos investidores sobre o setor financeiro. Na última semana, as ações do Citigroup atingiram o seu menor valor em aproximadamente 15 anos em meio a incertezas sobre o futuro do banco. "Os mercados amam resgates", afirmou Brian Gendreau, estrategista de investimento da ING Investment. "Parece que ele (o pacote) deu um pouco de confiança ao setor."