Wall Street tem quedas pelo 6o dia com temores de recessão As bolsas norte-americanas caíram pela sexta sessão consecutiva nesta quarta-feira, puxadas por temores sobre uma recessão global apesar da ação coordenada de cortes de juros no mundo. O índice Dow Jones teve baixa de 2,00 por cento, a 9.258 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 1,13 por cento, a 984 pontos. O Nasdaq recuou 0,83 por cento, a 1.740 pontos. Foi uma sessão de forte volatilidade, sem direção certa determinada até os últimos minutos. A medida favorita de Wall Street de temores do investidor, o Chicago Board Options Exchange Volatility Index, atingiu um recorde de intradia. Na última hora de negócios, o secretário do Tesouro, Henry Paulson, alertou que a turbulência "não acabará rapidamente". Ele afirmou ainda que pode levar diversas semanas para que o Departamento do Tesouro comece a comprar ativos sem liquidez das firmas financeiras sob o pacote de 700 bilhões de dólares que o Congresso aprovou na última semana. Com a queda desta quarta-feira, o índice Dow Jones caiu 14,7 por cento nos últimos dias. Em termos de pontos, o Dow perdeu 1.584,55 pontos nos últimos seis dias --pior sequência da história. O Nasdaq mergulhou 16,81 por cento e 351,55 pontos nos últimos seis dias --pior sequência desde dezembro de 2000. Nesta quarta-feira, as ações da Alcoa perderam 12 por cento e pesou sobre o Dow após reportar resultados abaixo do esperado com a desaceleração da demanda em seus setor chaves. "Isto mostra falta de confiança no efeito dos corte de juros desta manhã. As pessoas durante todo o dia tentaram digerir a eficiência e no final do dia eles decidiram que era mais seguro vender", afirmou Giri Cherukuri, chefe de operações da OakBrook Investments LLC. Cheruki ressaltou que pode ter tido um pouco de tensão antes da liberação das vendas descobertas em mais de 950 ações. "Nós não sabemos como irá abrir amanhã uma vez que as vendas descobertas estão novamente liberadas nesta ações", acrescentou ele.