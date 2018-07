Walmart anuncia novo executivo para liderar América Latina

A mudança ocorre no momento em que a maior varejista do mundo permanece sobe fogo depois que uma reportagem do New York Times disse em abril de 2012 que o Wal-Mart abafou intencionalmente uma investigação interna sobre alegações de que funcionários do Walmex haviam pago subornos para ajudar a construir lojas no México.

Solorzano era presidente-executivo do Walmex no começo de 2005, ano em que subornos teriam acontecido, e ficou no cargo até o começo de 2010, quando tornou-se presidente-executivo da varejista para América Latina.

Ostale foi presidente-executivo do Walmart Chile, e suas atividades no novo posto começarão em 1o de março, disse o Wal-Mart. Ele será responsável pelas operações na Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Nicarágua.

(Por Jessica Wohl em Chicago)