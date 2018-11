Wando apresenta melhora, diz hospital

O cantor Wando, de 66 anos, apresentou melhora em seu quadro de saúde, segundo boletim do hospital Biocor Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde ele está internado na CTI desde sexta-feira, 27.

O cantor está acordado e se comunicando, mas continua precisando de cuidados intensivos.

Ele continua respirando com ajuda de aparelhos.

De acordo com o hospital, está programado para hoje a retirada do dispositivo de assistência circulatória. Não houve complicações no decorrer da noite.