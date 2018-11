Wando continua internado e manda bilhete para fãs

Wando foi internado com dores no peito na sexta-feira (27) e, quando se preparava para um cateterismo, seu quadro se agravou e evoluiu para um enfarte. Os médicos o submeteram a uma angioplastia de urgência para desobstruir as artérias do coração. Desde então, o cantor vinha sendo mantido sedado no CTI, respirando com auxílio de aparelhos.

Bilhete

No domingo, o cantor divulgou um bilhete, apresentado no Fantástico, da TV Globo, onde estava escrito "Eu estou na oficina de Deus arrumando a turbina. Me aguardem!".