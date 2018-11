Wando reage e pode deixar CTI em uma semana

Wando foi internado com dores no peito na sexta-feira (27) e, quando se preparava para um cateterismo, o quadro se agravou e evoluiu para um infarto, o que obrigou os médicos a submeterem o paciente a uma angioplastia de urgência para desobstruir as artérias do coração. Desde então, o cantor vinha sendo mantido sedado no CTI, respirando com auxílio de aparelhos.

Segundo o chefe do CTI do Biocor e coordenador da equipe que trata do artista, Heberth Miotto, hoje foi retirado o dispositivo que auxiliava na circulação sanguínea. O cantor está consciente, se comunicando por meio de gestos. Apesar da melhora no quadro geral do paciente, Miotto ressaltou que o estado do cantor permanece delicado e inspira cuidados, pois ele ainda corre risco de sofrer complicações renais e respiratórias por causa do tratamento, além da possibilidade de agravamento do problema cardíaco.

Ontem, Wando foi submetido a uma traqueostomia para melhorar sua respiração. Ainda de acordo com os médicos, há expectativa de retirada dos aparelhos que auxiliam na respiração do cantor nos próximos dias, mas ainda não há como definir prazo para o procedimento. O tratamento, de acordo com a equipe médica, não vai deixar sequelas na voz do cantor, marcado por receber calcinhas das fãs durante os shows.