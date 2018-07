Washington lamenta outro tropeço na reta final

"A gente se doa... É triste", disse, visivelmente emocionado, depois do apito final que selou a derrota por 4 a 2 para o Goiás e jogou o São Paulo para a 4ª colocação no campeonato. "Fica difícil até encontrar palavras. Só não vou ficar pior porque sei que tem mais um jogo."

O centroavante teve nos pés a chance de marcar o segundo gol são-paulino, quando a partida ainda estava 1 a 1, no início do segundo tempo. Será o lance que, provavelmente, estará presente nas próximas noites maldormidas que o atacante de 34 anos terá pela frente.

Washington sabia que esta era, possivelmente, sua última oportunidade de levantar a taça do Brasileiro pela primeira vez na carreira. Com 102 gols, é o maior artilheiro do torneio ainda em atividade. Trocaria os títulos individuais pela conquista. "Jogar a toalha, jamais. Vocês conhecem minha vida. Mas agora está difícil."