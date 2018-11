'Washington Post' domina o Pulitzer, que premia pela primeira vez um site O jornal The Washington Post foi o grande vencedor do prêmio Pulitzer, dedicado aos melhores da imprensa, teatro, literatura e música, divulgado ontem. O jornal ganhou quatro prêmios, batendo The New York Times, que ficou com três. E, pela primeira vez, foi contemplado um site, o ProPublica. O musical Next to Normal foi eleita a melhor peça, enquanto Tinkers, de Paul Harding, o melhor livro de ficção.