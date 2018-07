Web de graça e sem fio nos aeroportos

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) anunciou ontem a instalação de rede de acesso gratuito à internet em 12 aeroportos do País a partir de dezembro. Essa primeira etapa do sistema wireless - internet sem fio - vai custar R$ 1,1 milhão. No próximo ano, mais 20 aeroportos contarão com o acesso. Sem estabelecer prazos, a Infraero também informou que todos os 67 terminais administrados pela empresa vão fornecer o serviço gratuito aos usuários. O sistema wireless vai atender primeiramente os passageiros de Cumbica (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Belém (PA). A rede, segundo a Infraero, além de permitir o acesso aos passageiros, também poderá atender pessoas jurídicas, como companhias aéreas, lojas e despachantes instalados nos terminais. O presidente da Infraero, Sergio Gaudenzi, afirmou, em nota, que, apesar do fornecimento do serviço a empresas, os usuários serão os maiores beneficiados pela rede wireless. "Os aeroportos já se preparam para a alta estação e, sem dúvida, este é um dos serviços que facilitam a vida de quem estiver embarcando, fazendo conexões ou simplesmente transitando pelos aeroportos." De acordo a Infraero, a rede contará com sistema de bloqueio para garantir a privacidade e a segurança dos usuários. O serviço conseguirá detectar pontos de acesso intrusos. O sistema também vai controlar bagagens e outros bens dos passageiros por meio de "etiquetas inteligentes" - com identificação por sinais de rádio. Os aeroportos terão uma antena para até 45 operadoras.