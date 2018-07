Webber coloca Red Bull no topo em testes da F1 em Barcelona

O dia de abertura do teste final no circuito espanhol antes do início da temporada, em Melbourne em 17 de março, começou frio e úmido, mas terminou brilhantemente para a Red Bull, que finalmente marcou o melhor tempo pela primeira vez em 2013.

O melhor tempo de Webber, de 1min22s693, foi conseguido com os pneus macios, com o campeão mundial de 2008, Lewis Hamilton, sendo o segundo mais rápido pela Mercedes com 1min24s348 --uma diferença de 1,655 segundo-- com pneus intermediários.

"Nós ainda temos trabalho a fazer... estamos vendo alguns tempos muito rápidos dos outros carros. Há algumas equipes muito fortes lá fora. Nós não estamos sozinhos, isso é certo", disse Webber à Sky Sports.

O francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, foi o terceiro mais rápido, embora às vezes isso signifique pouco, uma vez que as equipes estão testando configurações diferentes e diferentes cargas de combustível, enquanto Valtteri Bottas foi o quarto pela Williams.

Mais chuva está prevista para sexta-feira, antes de uma melhora no clima durante o fim de semana. Os testes terminam no domingo.

(Reportagem de Alan Baldwin)