Webber descarta deixar Vettel vencer na Índia

Vettel, que busca seu terceiro título consecutivo na Fórmula 1, está apenas seis pontos à frente de Fernando Alonso, da Ferrari, com quatro corridas remanescentes. Já o australiano Webber está a 63 pontos do alemão, que lidera o campeonato.

Apesar da diferença, o chefe da Red Bull, Christian Horner, descartou a possibilidade de impor as chamadas "ordens de equipe" --que já foram proibidas, mas hoje são permitidas--, até que Webber esteja matematicamente fora da disputa.

Questionado por jornalistas se teria permissão para vencer caso Vettel estivesse bem atrás dele ao final da corrida, Webber não hesitou.

"Eu vencerei. É isso", disse ele, com o rosto inexpressivo. Questionado de novo se isso significava "vença e enfrente as consequências" ou "vença com o apoio da equipe", Webber continuou: "Este fim de semana, se eu tiver a chance de ganhar o Grande Prêmio, eu irei atrás disso. Matematicamente, tenho uma chance (de ganhar título). Assim, se eu estiver na liderança neste fim de semana, não darei meu lugar para ninguém."