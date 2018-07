Webber é o mais rápido em treino na Bélgica

Webber, que comemorou seus 34 anos na sexta-feira, percorreu o circuito mais longo da competição com sua Red Bull em 1min46seg106, em um dia frio com breves aparições do sol.

Hamilton, quatro pontos atrás do australiano faltando sete provas, foi 0seg117 mais lento em sua McLaren em uma sessão que começou e terminou com chuva.

Os quatro primeiros colocados após uma hora de treino refletem a classificação atual, com Sebastian Vettel como terceiro mais rápido a bordo da outra Red Bull, e o atual campeão da McLaren, Jenson Button, na quarta colocação.

Vettel, que busca sua quinta pole position consecutiva na tarde deste sábado, teve um problema faltando 20 minutos para encerrar e voltou aos boxes se arrastando, até que os fiscais empurrassem o carro de volta à garagem.

Uma porta-voz da equipe disse ter havido um problema com a caixa de ar do carro e que o motor Renault desligou por precaução, mas que a dificuldade já foi solucionada. Vettel não voltou à pista.

Fernando Alonso, companheiro do brasileiro Felipe Massa na Ferrari, foi o mais rápido nas duas baterias de sexta-feira, mas terminou a sessão da manhã de sábado em sexto, atrás da Renault de Robert Kubica.

O heptacampeão Michael Schumacher, correndo em seu circuito favorito com a Mercedes pela primeira vez, desde 2005 com a Ferrari, só ficou com a 14a colocação.

O alemão de 41 anos sofrerá uma punição de dez posições no grid por conta de um incidente com Rubens Barrichello, seu ex-companheiro de equipe na escuderia italiana, no GP da Hungria no início do mês.