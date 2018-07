Webber é pole para Grande Prêmio da Espanha

A pole foi a segunda de Webber na temporada, com os tempos das voltas deixando os rivais ofegantes.

"Esta pole foi para a equipe, os dois lados da garage tiveram cerca de cinco horas de sono nas últimas duas noites. Eles trabalharam incrivelmente forte, disse Webber, que irá larger na primeira posição pela terceira vez em sua carreira no domingo.

"É uma sensacional classificação para Seb e para mim."

Lewis Hamilton ficou em terceiro e divide a segunda fila com o espanhol Fernando Alonso, seu antigo companheiro de equipe na Maclaren e bicampeão mundial que agora está correndo pela primeira vez em casa como piloto da Ferrari.

A posição de Alonso no grid foi ofuscada pela investigação dos comissários da prova, com a Ferrari sendo multada em 20 mil dólares por liberar seu carro sem segurança no trajeto da Mercedes de Nico Rosberg durante um incidente nos boxes.

O campeão mundial da Formula 1 Jenson Button, da McLaren, e o heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Mercedes, irão alinhar na terceira fila do Circuito da Catalunha.

O sexto lugar de Schumacher marca a primeira vez que o alemão de 41 anos, retornando após três anos fora, se classificou à frente de seu companheiro de equipe Rosberg e também é sua melhor posição no grid este ano.

ROSBERG INSATISFEITO

Rosberg classificou-se em oitavo com o polonês Robert Kubica, da Renault, em sétimo mas sentiu que Alonso deveria ser penalizado pelaa quase colisão.

Alonso naturalmente disse que não era necessária nenhuma sanção, dizendo aos reporters: "Infelizmente, eu não vi Nico, o ângulo de visão não é perfeito para ver alguém vindo dos boxes então você confia em seu mecânico."

Webber, que foi mais rápido do que Vettel em todas as três etapas do treino classificatório, será impulsionado por saber que o piloto que fez a pole venceu em Barcelona nos últimos nove anos.

Vettel, na pole três vezes este ano mas vencendo apenas uma vez, sera igualmente encorajado pelo fato de que nenhum piloto que fez pole e venceu a mesma corrida em 2010.

Nem é preciso lembrar que eles fecharam a primeira fila, apenas para Button chegar à vitória.

"Eu penso que estamos nos divertindo. Mark quer me supercar e eu quero supercar Mark," disse Vettel, cumprimentando seu feliz companheiro de, que terá que começar no lado "sujo" do circuito.

"Talvez eu possa encontrar algo amanhã... por mais que pareça confortável pelos tempos das voltas, acho que manter nossos pés no chão," acrescentou a uma sessão em que os carros da Red Bull rodaram sete décimos mais rápido que o restante.

"Deverá ser um passei no parquet para a Red Bull. Se estiver seco, provavelmente será," comentou Button após o mais previsível dos resultados.

Hamilton afirmou que os Red Bulls pareciam "ridiculosamente rápidos" e a McLaren tem muito trabalho a fazer, com a Ferrari também competitiva após a introdução de modificações no motor e aerodinâmica para a primeira corrida da temporada européia.

Na última volta, o russo Vitaly Petrov, da Renault, alcançou a 14 colocação mas foi penalizado com a perda de 5 posições por conta de uma mudança não comunicada na caixa de câmbio.

Os dois carros da Virgin Racing também perderam cinco posiçõs por violação dos regulamentos técnicos, após se classificarem nos 21 e 22 lugares. O indiano Karun Chandhok, que se classifico logo em seguida em 23, vai direto para trás após mudança na caixa de marcha.