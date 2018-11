Webber lidera primeiro treino livre para o GP da Espanha

O brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, ficou em 10o lugar, mas quase dois segundos atrás do australiano. Felipe Massa, da Ferrari, não foi bem. Fez apenas o 16o tempo, mais de três segundos mais lento que Webber.

O australiano, que venceu no Circuit de Catalunya no ano passado mas que ainda não venceu nesta temporada, marcou o ritmo da sessão, com o tempo de 1mi25s142 segundos na ensolarada manhã na pista de Barcelona.

Vettel, o líder do campeonato que já venceu três das quatro corridas da temporada e começou na pole position em todas elas, ficou 1s007 atrás do companheiro de equipe.

O alemão Nico Rosberg ficou em terceiro lugar pela Mercedes, à frente de Fernando Alonso, da Ferrari, e do mexicano Sergio Pérez, da Sauber.

Alonso, favorito da torcida, fez sua primeira aparição desde que prorrogou seu contrato com a Ferrari até pelo menos 2016.

Lewis Hamilton, da McLaren, assumiu o sexto lugar, à frente do heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Mercedes.

Em uma sessão sem grandes acontecimentos, o novato venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, protagonizou o único grande incidente quando derrapou na curva 12 e ficou encalhado fora da pista depois de completar apenas 11 voltas.

No entanto, Maldonado ainda conseguiu fazer a 13a melhor volta apesar de ter perdido a maior parte da sessão. A Williams ainda não marcou sequer um ponto nesta temporada.