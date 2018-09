Webber pode permanecer na Red Bull em 2012, diz Horner

O piloto de 34 anos, que só perdeu a batalha pelo título do ano passado para seu companheiro de equipe Sebastian Vettel na última corrida da temporada, ficará sem contrato com a Red Bull no fim de 2011.

Webber disputará sua quinta temporada consecutiva com a equipe a partir do dia 13 de março, no Barein.

"Mark não está considerando este ano como o último ano dele", disse Horner à Reuters num evento da revista Motor Sport na noite de terça-feira.

"Acho que nós dois decidimos manter o contrato dele como estava porque nesta etapa da carreira é importante para nós ver se ele continua rápido, a motivação, a fome e o comprometimento."

"Depois veremos como a temporada vai ser, e obviamente quando estivermos nos encaminhando para a parte final do verão (na hemisfério norte) vamos começar a falar sobre a temporada seguinte", acrescentou o britânico, cuja equipe conquistou os dois títulos da temporada passada.

"Se ele estiver no mesmo nível de 2010, então por que não?, disse Horner.

Webber terminou o campeonato passado na 3a colocação, após ter liderado durante boa parte do ano e ter conquistado quatro vitórias.