Webber vai renovar com a Red Bull, diz dono da equipe a site

O executivo afirmou ao site autosport.com que não há dúvidas sobre o piloto de 34 anos, apesar de Webber ter ignorado as ordens da equipe no Grande Prêmio da Inglaterra, no último fim de semana.

"Mark Webber vai renovar conosco", disse Mateschitz. "Isso vai acontecer com certeza. Ele é muito popular dentro da equipe, ele se sente muito confortável e tem um relacionamento excelente."

"Para ser honesto, Mark não tem escolha melhor do que o carro mais rápido e nós não temos escolha melhor para um piloto rápido", acrescentou.

O dirigente austríaco disse que não vê problema no fato de Webber ter ignorado as instruções para não tentar passar seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Sebastian Vettel, nas últimas voltas em Silverstone.

"Isso não é problema para nós", disse.

Fernando Alonso, da Ferrari, ganhou o GP da Inglaterra, com o atual campeão Vettel em segundo, e Webber em terceiro.

(Reportagem de Alan Baldwin)