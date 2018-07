WellPoint comprará Amerigroup por US$4,46 bi

As companhias anunciaram o negócio nesta segunda-feira, quase uma semana e meia depois de a Surpema Corte ter aprovado a lei de saúde do presidente Barack Obama, que visa a incluir mais de 30 milhões de pessoas na cobertura.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram que essa decisão de alta instância estimulou as negociações que se esticavam por meses. Analistas do setor previram que a aprovação da lei dará início a uma série de aquisições entre seguradores.

"A escala realmente importa: você precisa de mais pessoas (com seguros de saúde) para diluir o risco", disse Les Funtleyder, diretor no fundo de hedge Poliwogg.

"Estamos vendo isso como um negócio positivo, mas eles precisam fazer várias coisas só para justificar o preço. (...) Haverá mais movimentos por parte de todos os lados. As pessoas tomarão decisões estratégicas", acrescentou.

A WellPoint está oferecendo 92 dólares por ação em dinheiro pela Amerigroup, um prêmio de 43 por cento sobre o fechamento de sexta-feira.

Juntas, WellPoint e Amerigroup atenderão a mais de 4,5 milhões de beneficiários dos planos subsidiados pelo governo, entre eles usuários do Medicaid em 19 estados, disseram as companhias.

O aumento da carteira faz da companhia combinada mais competitiva diante de nomes mais fortes, como a UnitedHealth, que também administra planos pelo Medicaid.