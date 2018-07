West Ham é humilhado pelo Forest; Chelsea e Liverpool vencem

Jamie Paterson, do Forest marcou três vezes na goleada humilhante, mas o foco estava em Allardyce que foi acusado de entregar os pontos, ao fazer nove alterações na sua formação inicial, de olho na participação do time na semifinal da League Cup em Manchester City na quarta-feira.

O Chelsea mostrou aos seus colegas londrinos como negociar um empate potencialmente complicado nas Midlands Orientais, vencendo por 2-0 em Derby County, com gols no segundo tempo de John Obi Mikel e Oscar, enquanto o Sunderland também se saiu bem ganhando de 3-1 do Carlisle.

O Liverpool se vingou da derrota na Copa da temporada passada contra o Oldham Athletic, vencendo por 2-0 em Anfield com Iago Aspas marcando seu primeiro gol pelo time.

O West Ham, no 19º lugar na tabela e enfrentando uma batalha contra o rebaixamento, foi arrasado pelo Forest, que abriu o placar logo no começo do primeiro tempo, com uma audaciosa cobrança de pênalti de Djamel Abdoun, antes de Paterson marcar três gols no segundo tempo e de Andy Reid marcar o quinto gol do Forest.

Havia fileiras de cadeiras vazias no City Ground, do Forest, mas os fãs que fizeram a viagem até lá foram recebidos com uma espetacular vitória, que teve início aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Paterson foi derrubado na área por George Moncur.

Abdoun cobrou o pênalti com uma cavadinha e colocou os anfitriões na frente do placar, e Paterson dobrou o placar aos 20 minutos do segundo tempo com uma bola rasteira que passou pelo goleiro dos bicampeões europeus.

Paterson, que ainda não havia marcado desde a sua chegada ao Forest, vindo do Walsall, marcou o seu segundo gol com outro chute de primeira aos 26 de segundo tempo e ainda fez mais um antes do final da partida.

Reid envergonhou ainda mais os visitantes ao marcar o quinto gol, já nos acréscimos.

"Quem sabe, a decisão é deles, não minha", disse Allardyce aos repórteres quando lhe perguntaram se a derrota teria consequências para ele.

"Eu os alertei que isso ia acontecer hoje. Não estou numa posição em que posso fazer essas coisas sem contar para ninguém da diretoria o que está sendo planejado para os próximos jogos".