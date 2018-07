'Whiplash' e 'Rich Hill' ganham principais prêmios no Festival de Sundance

"Whiplash", o filme da noite de abertura do festival, estrelado por Miles Teller e J.K. Simmins, seduziu o público com sua emocionante história sobre um baterista de jazz, em sua obsessiva busca pela perfeição em seu trabalho. O filme ficou com os prêmios do público e do júri na competição.

Os prêmios representam uma grande vitória para o diretor e roteirista de 28 anos Damien Chazelle, que ficou com o prêmio do grande júri de melhor curta-metragem norte-americano de ficção no ano passado em Sundance com uma versão curta de "Whiplash", que posteriormente transformou em longa-metragem para este ano.

"Lembro que a minha primeira vez aqui foi com um curta, e o motivo pelo qual nós fizemos um curta foi devido às minhas experiências como baterista", disse Chazelle. "Ninguém queria financiar o filme, porque ninguém queria fazer um filme sobre um baterista de jazz, é surpreendente", acrescentou, rindo.

O filme foi rapidamente comprado pela Sony Pictures Classics por 3 milhões de dólares, e poderá seguir o caminho de seus antecessores do Sundance, como "Inverno da Alma", de 2010, e "Indomável Sonhadora", de 2012, que ganharam o prêmio do grande júri de melhor drama e posteriormente ganharam a aprovação do Oscar.

O prêmio do júri para melhor documentário norte-americano foi para "Rich Hill", que explora a vida de três meninos adolescentes na cidade rural do Missouri, Rich Hill, que tentam superar as agruras da pobreza.

"Esse é um filme pequeno, mas tem um grande coração e podemos dedicá-lo às família de Rich Hill, Missouri, e às famílias deste filme; os três garotos e suas famílias que foram tão corajosos e encantadores por nos deixar entrar nas suas vidas, por confiar na gente e revelar algumas coisas que eram tão difíceis", disse a co-diretora Tracy Droz Tragos.

O prêmio do público para melhor documentário norte-americano foi para "Alive Inside: A Story of Music & Memory", que explora o efeito da música em pacientes idosos que sofrem da doença de Alzheimer.

"Essa foi uma experiência avassaladora para mim", disse o diretor Michael Rossato-Bennett. "Só fiz este filme porque ele me tocou, eu não percebi quanto esse tema era importante."

O Festival Sundance de Cinema acontece todos os anos e é patrocinado pelo Instituto Sundance do ator e cineasta Robert Redford, sendo o principal festival de filmes independentes dos EUA. A edição deste ano começou em 16 de janeiro e termina neste domingo.

Na categoria de filme estrangeiro, o chileno-francês "To Kill a Man" ficou com o prêmio do júri de melhor drama. O sírio-alemão "Return to Homs", a história de dois jovens cujas vidas são viradas ao avesso pela guerra civil na Síria, ficou com o prêmio do júri de melhor documentário.

FOCO NOS DOCUMENTÁRIOS

Outras vitórias notáveis na premiação de sábado foram "Dear White People", que deu ao cineasta Justin Simien o prêmio de revelação do ano. O filme é uma narrativa satírica baseada em um feed do Twitter com o mesmo nome.

"Estou tão grato por estar aqui e por ter uma plataforma para esse filme, e esses personagens e essas histórias que têm sido injustiçadas há tanto tempo em filmes", disse Simien um ex-agente cinematográfico.

O cineasta Cutter Hodierne, que assim como Chazelle ganhou um prêmio especial do júri pelo curta-metragem "Fishing Without Nets" e depois voltou a Sundance este ano com uma versão longa-metragem do filme, ganhou o prêmio dos EUA de melhor direção de drama.

O prêmio do público para curta-metragem deste ano, patrocinado pelo site de vídeo YouTube e baseado na quantidade de visualizações que os filmes conseguiram, ficou com "Chapel Perilous", descrito como uma "comédia metafísica" sobre um homem que é visitado por um vendedor que não tem nada para vender.

O prêmio do júri para melhor curta-metragem foi para "Of God and Dogs", e o prêmio do júri de melhor curta metragem norte-americano de drama foi para "Gregory Go Boom".

(Por Piya Sinha-Roy)