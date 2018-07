Whitmarsh acredita que McLaren ainda pode ganhar o título

O campeão alemão está 88 pontos à frente de Lewis Hamilton e 100 pontos à frente de seu colega da McLaren Jenson Button, e a maioria dos especialistas acha que a disputa pelo título já acabou.

"Acho que é duro, mas possível", disse Whitmarsh ao www.autosport.com. "Vencer corridas é duro, mas acho que tudo o que você pode fazer é tentar vencer cada corrida, e não pode fazer mais do que isso. É difícil diminuir a lacuna, mas possível".

Ainda faltam oito corridas este ano, com a F1 retornando de um intervalo para o Grand Prix belga em 28 de agosto.

"Eu gostaria de ter um 1-2 e viria a calhar se a Red Bull não fosse o terceiro carro no pódio se conseguíssemos um 1-2, e então nós daríamos as boas vindas à Ferraria no pódio também. Nós nunca desistimos", acrescentou Whitmarsh, que acha que o campeão de 2008, Lewis Hamilton, agora parece estar mais focado.

"Sua cabeça agora está em um lugar melhor porque ele de repente acredita que pode ganhar", disse. "Eu acho que Lewis quer desesperadamente vencer. Acho que ele é duro com ele mesmo. Ele ainda leva muito a sério o que é dito na mídia. Ele tem sensibilidade demais sobre isso. Mas ele vai aprender."