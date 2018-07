Whitney Houston é encontrada morta em hotel na Califórnia

A superstar pop morreu às vésperas do prêmio do Grammy em Los Angeles, no mesmo hotel onde o seu menor, Clive Davis, realizava uma pré-festa anual com dezenas de celebridades da indústria da música.

Uma cena dramática se desenrolava no hotel Beverly Hilton enquanto convidados que chegavam para a festa expressavam choque com a morte da cantora, repórteres invadiam o hotel, fãs se reuniam em frente para acender velas em sua memória e helicópteros sobrevoavam o local.

A polícia de Beverly Hills disse que foi chamada ao Beverly Hilton por volta das 3h43 da tarde, no horário local, e os bombeiros que já estavam no local reagiram imediatamente. Houston estava em seu quarto, no quarto andar, e foi declarada morta às 03h55.

"Ela foi identificada por amigos e família que estavam com ela no hotel, e parentes foram notificados", disse o tenente Mark Rosen aos repórteres. A polícia disse que não havia sinais de intenção criminosa.

Médicos legistas de Los Angeles removeram o corpo depois da meia noite através de uma porta dos fundos para evitar a imprensa.

Normalmente, os médicos legistas realizam uma autópsia em um ou dois dias para poder liberar algumas informações preliminares sobre a morte. Se drogas ou álcool estão envolvidos, no entanto, um anúncio oficial sobre a causa da morte não seria liberado até depois que os testes toxicológicos sejam realizados o que pode levar de seis a oito semanas.

Durante a sua carreira de cerca de 30 anos, Whitney Houston se estabeleceu como uma das mais admiradas e influentes cantoras da sua geração, ganhou seis Grammys, 30 prêmios Billboard e 22 prêmios American Music Awards. Ela lançou sete albuns e vendeu cerca de 170 milhões de CDs, singles e videos. A música tema do filme "O Guarda-Costas" esteve entre umas das trilha sonoras mais vendidas na história.