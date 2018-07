''Who's Marco Aurélio Garcia?''

À medida que Barack Obama vai se familiarizando com a diversidade do primeiro escalão do governo brasileiro, mais ele acha que Lula é o cara. Perto do Marco Aurélio Garcia, convenhamos, não tem nem comparação! Sem papas na língua, o assessor especial da Presidência da República abriu o bico dia desses para revelar "um certo sabor de decepção" com o governo Obama. Disgusting!

Se fosse o Lula, logo identificariam o tal gosto com o de cabo de guarda-chuva, mas, emoldurada pela barba permanentemente malfeita de Garcia, o bafo de frustração cheira a inconveniência pura. O que também não é nada comparado à incontinência verbal de Edison Lobão, outro que Obama conheceu na terça-feira. Numa palestra em Nova York, o ministro das Minas e Energia disse, sem mais nem menos, que o Brasil quase comprou o Citibank no auge da crise da economia global. "Deve ser uma metáfora", tentou interpretar Guido Mantega, mas este o Obama ainda não sabe direito quem é. Não faltará oportunidade!

CARETA, EU?

"Você não gosta de mim, mas a Carla Bruni gosta!"

Woody Allen, em e-mail a Caetano Veloso, depois de saber que a primeira-dama da França topou estrelar seu próximo filme.

MISSIONÁRIAS

É impressionante como, juntas, Marina Silva e Heloísa Helena parecem irmãs. Não são da mesma igreja, mas e daí, né? Aécio e Ciro nunca comungaram no mesmo credo.

Presença certa

É grande a expectativa na Fiel sobre a presença de Bruna Surfistinha no lançamento de Corinthians x Os Outros (Os melhores nossos contra os menos ruins deles), de Washington Olivetto, segunda-feira próxima, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Ninguém sabe muito bem por que, mas ela é louca pelos livros dele! Vai entender!

Vaga lembrança

Robinho vai jogar bola depois de amanhã na Inglaterra. Precisa ver se não desaprendeu depois de tanto tempo parado, né?

Vazamento

A revelação vazou da propaganda do Enem na TV: o galã Wagner Moura está irremediavelmente careca. Repara só!

Não é nada, não é nada...

Uma boa notícia, enfim, para o paulistano: com a inauguração do Vila Olímpia, o 50º shopping da cidade, São Paulo já tem mais centros de compras do gênero do que pontos de alagamentos em dia de temporal.

Aliança sem sal

Esse negócio de o Rodrigo Maia ficar pressionando o José Serra, francamente, será que não tem ninguém mais interessante para apertar o governador, caramba? Assim fica difícil!

Vai ver só!

Ao deixar escapar pela primeira vez que não tem lugar para Ronaldo na seleção que vai à Copa, Dunga cutucou o Fenômeno com vara curta. Vai acabar sobrando pro Flamengo, próximo adversário do Corinthians!