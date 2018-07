WikiLeaks mostra críticas do Vaticano ao Brasil Em documento revelado pelo site WikiLeaks, conversas entre o ex-embaixador americano Francis Rooney e membros do Vaticano sobre a situação da Igreja Católica no Brasil, pouco antes da visita de Bento XVI ao País, em maio de 2007, mostram críticas à quantidade e à qualidade do clero e apreensão com o crescimento dos evangélicos.