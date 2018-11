Wikipédia ganha salas de aula em São Paulo

O Wikcionário define o verbo colaborar como "trabalhar em comum, com outrem, na mesma obra". Na Wikipédia, estão associados à palavra colaboração os conceitos de "comunidade", "aprendizagem colaborativa" e "coletivismo". Postos em prática, os verbetes, escritos e editados por internautas, viram ferramentas de aprendizado. Alunos e professores de alguns colégios paulistanos utilizam, em plataformas digitais (como várias ferramentas Wiki e o Moodle), maneiras de construir o conhecimento em conjunto.

É o caso do Colégio Santa Maria, na zona sul, que desenvolve uma enciclopédia virtual de geografia. "Queremos colocar o aluno no papel de produtor", diz Muriel Alves, coordenador de tecnologia educacional. O trabalho foi realizado pelos alunos do 7.º ano em 2010 e será ampliado até o fim deste ano.

"Foi um jeito diferente de aprender. Ajudou muito a entender o conteúdo", explica a aluna Alessandra Orzechowski, de 12 anos. Para trabalhar o tema Descobrimento do Brasil, ela precisou fazer conexões com o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias e a miscigenação da população. Foram 42 temas elaborados em 3 semanas. "A cada encontro o trabalho ia crescendo", conta o professor de geografia do colégio, Aldo Ordenes.

Para Matheus Simões, de 13 anos, aluno do mesmo colégio, o método funcionou. "Não vou esquecer o que aprendi. Eu interagi com o conteúdo."

Sintetizando um ano do que foi visto em sala de aula, todo o conteúdo fica disponível para consulta no site csm7anoa.pbworks.com. "O resultado pode ser usado como primeira referência de estudo", afirma Ordenes.

Vantagens. A ideia de conteúdos colaborativos está presente também no Colégio Pio XII. Os alunos do 2.º ano do ensino médio fizeram um dicionário e ligaram os temas trabalhados a vídeos, fotografias e ilustrações.

A possibilidade de associar conteúdos é uma das vantagens de ferramentas colaborativas como a Wiki. A necessidade de complementar conceitos com informações coletadas pelos colegas ajuda a compreender o conteúdo. "Linkar os temas dá um contexto maior", acrescenta a assessora de tecnologia do Pio XII, Elizabeth Fantauzzi.

No caso do Pio XII, os alunos encontraram outra vantagem: a colaboração de estudantes estrangeiros. O Moon Project, do qual participam os alunos do 7.º ano, compara as observações da Lua feitas em São Paulo com as anotações de crianças da mesma idade, no Texas (EUA).