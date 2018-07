Wilkes convoca reunião para discutir possível ida de Diniz para BRF

Em documento divulgado nesta terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o presidente do Conselho da Wilkes, Jean Charles Naouri, diz que serão avaliadas "as recentes e insistentes notícias" sobre a eventual eleição de Diniz e seus potenciais impactos para a rede varejista.

Na sexta-feira, a BRF informou que seu presidente do Conselho, Nildemar Secches, deixará o cargo, depois de decidir não concorrer a um novo mandato ao posto, mas não deu outras informações a respeito de sua sucessão.

Na reunião do Conselho da Wilkes, marcada para quinta-feira, também será deliberada a indicação dos administradores Claudio Galeazzi e Luiz Fernando Figueiredo para compor o Conselho de Administração do Pão de Açúcar, em lugar da esposa e do filho de Diniz.

(Por Juliana Schincariol)