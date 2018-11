Will Smith lidera lista da Forbes de atores mais bem pagos

O ator americano Will Smith foi o mais bem pago de Hollywood entre 1º de junho de 2007 e 1º de junho de 2008, segundo divulgou a revista Forbes nesta quinta-feira, 24. O protagonista de longas como Hancock e Eu Sou a Lenda recebeu US$ 80 milhões (cerca de R$ 126 milhões) no período. Em segundo lugar na lista dos atores mais bem pagos de Hollywood está Johnny Depp. O astro da série Piratas do Caribe e do musical Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, cuja atuação foi indicada ao Oscar, recebeu US$ 72 milhões (R$ 113, 4 milhões) no mesmo período. Em terceiro lugar ficou o ator e comediante Eddie Murphy, com US$ 55 milhões (R$ 86,6 milhões). Murphy teve vários sucessos no período, desde a participação com sua voz na animação Shrek Terceiro, passando pelo musical Dreamgirls - Em Busca de um Sonho, e a comédia Norbit. Segundo o artigo da Forbes, as estrelas femininas de Hollywood podem gerar mais manchetes de tablóides, mas, quando se trata de pagamentos para atores de filmes de sucessos, "Hollywood ainda é uma cidade dos homens". A revista destaca que ao todo, os atores que estão na lista dos mais bem pagos receberam US$ 487 milhões entre junho de 2007 e junho de 2008, comparados aos US$ 244,5 milhões recebidos pelas atrizes. Mulheres A diferença de lucros entre atores e atrizes já se nota na quantidade que cada uma das melhores colocadas na lista recebeu. A primeira colocada, Cameron Diaz, recebeu US$ 50 milhões (cerca de R$ 78,8 milhões). Diaz também participou do longa de animação Shrek Terceiro e da comédia Jogo de Amor em Las Vegas. A britânica Keira Knightley ficou em segundo lugar, com US$ 32 milhões (R$ 50,4 milhões) entre junho de 2007 e junho de 2008. Ela também estrelou a trilogia de filmes Piratas do Caribe e o elogiado Desejo e Reparação. O quarto lugar ficou com a ex-estrela do seriado Friends, Jennifer Aniston, que recebeu US$ 27 milhões (R$ 42,5 milhões). Aniston vai estrelar a versão para o cinema do livro Marley e Eu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.