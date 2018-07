William e Kate adiam lua-de-mel após o casamento

O novo duque e a duquesa de Cambridge saíram em um helicóptero dos jardins do Palácio de Buckingham, no sábado, para um fim de semana em um local secreto na Grã-Bretanha.

O príncipe vai retomar o seu trabalho como piloto de busca e salvamento na próxima semana, antes da lua de mel, cuja a data não foi revelada em um comunicado da família real.

"O duque e a duquesa de Cambridge optaram por não viajarem em lua de mel imediatamente", disse o comunicado, usando os novos títulos dados ao príncipe William, 28, e a Kate Middleton, 29, pela rainha Elizabeth.

"Os destinos tanto do fim de semana antes do retorno do duque ao trabalho e o de sua lua de mel, que será no exterior, não serão divulgadas com antecedência", informou.

Depois de um relacionamento de quase uma década, William e Kate Middleton se casaram na imponente Abadia de Westminster, do século 13, em Londres, na sexta-feira. Um milhão de expectadores lotaram as ruas da capital.

No mundo todo, estimativas apontam para uma audiência de 2,4 bilhões de pessoas - mais do que um em cada três da população global.

Os comentaristas elogiaram a família real pelo equilíbrio entre a pompa coreografada - bandas militares em chapéus de pele de urso preto e oficiais da cavalaria em uniformes - e a espontaneidade do casal durante o casamento.

"Os ingleses ainda sabem combinar pompa, solenidade, romance (e chapéus exóticos) melhor do que ninguém no mundo", escreveu Sarah Lyall no New York Times. Fotografias dos seus beijos na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia estamparam as primeiras páginas dos jornais do sábado.

William dirigiu o Aston Martin conversível de seu pai com a placa "JU5T WED," com a noiva, pela curta distância do Palácio de Buckingham ao Palácio de St. James.

O dia terminou com uma festa de fim de noite para os amigos do casal e da família, para a qual Kate usou um vestido claro e enquanto William vestiu um smoking preto e gravata borboleta.

MISTÉRIO

Assim como outros detalhes do casamento, incluindo a designer do vestido de Middleton, o local da lua de mel também é um segredo.

Os palpites incluem Seychelles, no Quênia, a ilha caribenha de Mustique, uma ilha na Grande Barreira de Corais da Austrália, a ilha grega de Corfu e as Ilhas Scilly na costa sudoeste da Inglaterra.

As especulações sobre o casal apontam para a pressão que deles deverão enfrentar. Comparações tem sido feitas entre Middleton e a mãe de William, a princesa Diana, que foi constantemente perseguida por paparazzi até a sua morte em um acidente de carro em Paris em 1997, quanto tinha apenas 36 anos.

Sua morte, assim como o seu divórcio do herdeiro do trono, príncipe Charles, no ano anterior, marcou um ponto baixo para a família real, que também foi envolvida nos escândalos e é vista por muitos como desconectada do público britânico, particularmente em um período de austeridade econômica.

Mas as raízes de Middleton e o estilo de William têm ajudado a reverter a má avaliação da monarquia em recentes pesquisas.

Isso não significa que o casamento não tenha atraído críticas em um país onde muitas pessoas enfrentam tempos difíceis, com desemprego e cortes nos programas sociais, devido a um programa de austeridade do governo destinado a diminuir o enorme déficit orçamentário da Grã-Bretanha.

"A família real tem muitos direitos em um país onde outras pessoas estão tendo os seus direitos retirados. Estamos financiando um casamento de duas pessoas que eu nunca conheci e com quem eu não me importo nem um pouco", disse o funcionário de uma organização de caridade de Londres Jessamy Barker, de 29 anos.

(Reportagem adicional de Mike Collett-White, Michael Holden e Tim Castle; edição de Mark Heinrich)