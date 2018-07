William e Kate estão 'comovidos' com simpatia popular

Sua mensagem de agradecimento pelos votos vindos de todo o mundo veio à tona nesta quinta-feira, enquanto eram divulgados detalhes do cerimonial que combinará as antigas tradições da monarquia com um toque de modernidade como reflexo dos tempos.

Na cerimônia, Middleton não prometerá "obedecer" William como parte de seus votos matrimoniais diante de uma congregação que reunirá nobres, políticos, celebridades e amigos e na qual a mãe do noivo, a falecida princesa Diana, se fará notar pela ausência.

"Estamos ambos encantados que vocês possam se unir a nós na comemoração do que esperamos ser um dos dias mais felizes de nossas vidas", escreveram William, o segundo na sucessão ao trono, e Kate em uma declaração impressa no programa oficial oferecido como lembrança.

"O afeto demonstrado por nós por tantas pessoas durante nosso noivado foi incrivelmente comovente, e nos tocou a ambos profundamente. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer sinceramente a todos por sua gentileza", disseram no programa divulgado nesta quinta-feira.

A música da cerimônia reflete muito sobre os planos do casal para o evento, que incluirá hinos galeses para ilustrar a ligação do casal com o País de Gales. O príncipe Charles, pai de William e futuro rei, é também príncipe de Gales.

"A música tem um tema predominantemente britânico. O casal ponderou muito a seleção da música, e suas escolhas misturam música tradicional com algumas peças recentemente acrescentadas", informou o escritório de William em um comunicado.

Na manhã desta quinta-feira, Middleton, 29 anos, ao lado do príncipe Harry, irmão mais novo e padrinho de William, farão um ensaio final do casamento na abadia, acompanhados por alguns familiares, damas de honra e pajens, mas sem a presença do noivo William.

William, atualmente com 28 anos, tinha 15 quando Diana, princesa de Gales, foi morta em um acidente de carro em Paris no final de agosto de 1997. Ele e seu irmão Harry acompanharam o cortejo fúnebre de sua mãe.

O cortejo de Diana, durante o qual Elton John cantou "Candle in the Wind", aconteceu na abadia que serve como igreja da coroação desde que William, o Conquistador, foi coroado ali em 1066, e é a morada final de 17 monarcas.

(Reportagem adicional de Avril Ormsby)