William e Kate participam de ensaios finais para casamento real

As ruas ao redor do Palácio de Buckingham e ao longo do trajeto que o casal percorrerá ao sair da Abadia de Westminster após o cerimonial de sexta-feira foram fechadas, e cerca de mil integrantes das forças armadas participaram de um ensaio geral para o grande dia.

Carruagens que conduzirão os convidados dos noivos também tomaram suas posições ao lado da cavalaria, e um ensaio de vestuário completo, incluindo o clero e os transmissores do evento, está marcado para quinta-feira.

A própria abadia já foi fechada para o público, e William e Kate estarão lá para os ensaios finais nesta quarta-feira, embora as autoridades reais tenham se recusado a dar detalhes.

"Assim como em qualquer casamento, você pode imaginar os ensaios transcorrendo até a véspera da cerimônia", disse um porta-voz de William.

Por toda a capital a decoração toma os espaços e já se vêem bandeiras sendo hasteadas, e um pequeno exército de membros da imprensa de todo o mundo ocupa estúdios improvisados instalados nas cercanias do Palácio de Buckingham e ao longo do percurso.

Estima-se que a cerimônia atrairá uma audiência global de cerca de dois bilhões de pessoas.

"Estamos vindo em ondas, temos um grupo de milhares", disse Wendy Rieger, âncora do canal de TV NBC de Washington.

"Liguei para o trabalho hoje e disse que os únicos norte-americanos que vejo aqui agora são pessoas com câmeras nos ombros, sabe? Os jornalistas estão trombando uns com os outros", disse ela à TV Reuters perto da Abadia de Westminster.

Alguns admiradores da realeza já começaram a acampar em torno da abadia para garantir os melhores lugares para acompanhar o evento da sexta-feira, e centenas de milhares de pessoas são esperadas em Londres nos próximos dias.

A VisitBritain, agência de turismo oficial, prevê 600 mil turistas a mais na capital no dia do matrimônio, o que significa um total de 1,1 milhão de visitantes, dos quais 40 por cento serão estrangeiros.

"Isso pode trazer algo em torno de até 50 milhões de libras", disse um porta-voz.

O número de voos com destino à Grã-Bretanha no final de semana aumentou 244 por cento, e a empresa de viagens online Expedia disse que as reservas dos hotéis cresceram 266 por cento quando a data do casamento foi anunciada, acrescentou o porta-voz.