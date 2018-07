William e Kate saem de Aston Martin conversível após recepção

William dirigiu o carro azul com a placa "JU5T WED" ao sair pelos portões da residência da rainha Elizabeth, no centro de Londres, para delírio dos fãs aglomerados do lado de fora. A esposa Kate Middleton, sentada no carona, acenou ainda vestida de noiva.

O carro -- cuja marca ficou mundialmente famosa através do espião britânico da ficção James Bond -- também tinha um L de "learner" (aprendiz) na placa, uma brincadeira com o novo status do casal, e estava enfeitado com balões de gás.

O casal foi até o Palácio St James para que Kate pudesse trocar de roupa para as comemorações noturnas.

Um funcionário da realeza disse que o carro, um Aston Martin Volante, pertence ao pai de William, o príncipe Charles, e foi convertido para usar o bioetanol E85, produzido na Inglaterra.

"Ele tem esse carro há 30 anos e achamos que seria uma ideia adorável ele voltar dirigindo", disse o funcionário.

William e Kate se casaram na abadia de Westminster nesta sexta, em uma cerimônia suntuosa e cheia de pompa assistida por milhões de pessoas no mundo tudo e que deu um novo ânimo à monarquia britânica.

(Reportagem de Michael Holden e Marie-Louise Gumuchian)