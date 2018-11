William e vereadora eram ameaçados por Nem A vereadora Andrea Gouvêa Vieira (PSDB), do Rio de Janeiro, disse hoje à Polícia Civil que nunca desconfiou de William de Oliveira, o William da Rocinha, preso na sexta-feira, 2, sob acusação de negociar armas com Antônio Bonfim Lopes, o Nem, líder do tráfico de drogas na comunidade da zona sul do Rio.