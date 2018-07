William vai se casar com farda de gala do Exército

William pertence oficialmente às três forças britânicas, e em fevereiro foi promovido a coronel da Guarda Irlandesa, um regimento de infantaria do Exército.

Já se esperava que ele seguisse a tradição de usar uma farda de gala no seu casamento. Foi o que fez o pai dele, o príncipe Charles, que usava um traje da Marinha quando se casou, em 1981, com a princesa Diana.

Assessores do príncipe disseram que William, atualmente piloto de helicóptero do grupo de busca e resgate da Real Força Aérea britânica, irá vestir "o uniforme de oficial montado da Guarda Irlandesa, da Ordem da Guarda de Honra, com um 'Forage Cap' (chapéu militar britânico)".

A túnica vermelha ostenta o arranjo de botões habitual da Guarda Irlandesa, em grupos de quatro, e William vestirá uma faixa dourada e carmim, com correias de ouro, mas não portará espada.

Os detalhes do vestido de Kate serão mantidos em absoluto sigilo até que ela apareça na Abadia de Westminster, em Londres, para a cerimônia, pouco antes das 10h (7h em Brasília).

O príncipe Harry, irmão mais novo e padrinho do noivo, vestirá o uniforme de oficial do regimento Blues and Royals, da Cavalaria Real, enquanto o príncipe Charles, que desde 2006 detém a patente de almirante, irá vestindo farda naval.

As autoridades reais deram detalhes também sobre as alianças.

A joalheria Wartski, que fez as alianças para o casamento de Charles com sua segunda mulher, Camilla, desenvolveu o anel usando ouro galês dado a William pela rainha Elizabeth logo após o anúncio do noivado.

Harry, como padrinho, terá a responsabilidade de levar a aliança para a cerimônia na Abadia de Westminster.

(Reportagem de Michael Holden)