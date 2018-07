Williams busca novo patrocinador para próxima temporada da F1

"Chegamos ao fim da nossa parceria, o contrato venceu em 31 de dezembro por um acordo mútuo", disse uma porta-voz da equipe nesta quarta-feira.

A marca AT&T também foi retirada do site oficial da equipe (www.williamsf1.com) e da lista de parceiros.

Segundo informações divulgadas na mídia, o acordo da AT&T estipulava um valor de 7 milhões de dólares por temporada, um valor relativamente baixo em comparação aos patrocínios principais de outras equipes, mas uma contribuição importante para o orçamento total.

A equipe britânica teve a pior temporada na Fórmula 1 no ano passado, conseguindo apenas cinco pontos em 19 corridas e terminando em nono lugar.

Os ex-campeões mundiais perderam dois patrocínios no final de 2010, depois da retirada da empresa holandesa de eletrônicos Philips e do Royal Bank of Scotland (RBS).

No entanto, a escuderia, listada na bolsa de Frankfurt em março, conseguiu o apoio da estatal venezuelana de petróleo PDVSA, junto com o piloto Pastor Maldonado.

Eles também construíram uma relação com o Catar, onde têm um centro de tecnologia, e esperam fortalecer mais esses laços.

Segundo uma fonte da equipe, o contrato com a AT&T não era "sustentável" no nível atual e a Williams estava agora em negociações com outra empresa de telecomunicações para o patrocínio. Maiores detalhes não foram oferecidos.

A Williams ainda não anunciou quem será o outro piloto da equipe na temporada de 2012, que começa no dia 18 de março na Austrália.

O brasileiro Rubens Barrichello espera manter seu lugar na equipe para disputar sua 20a temporada seguida, mas enfrenta a concorrência do alemão Adrian Sutil, do russo Vitaly Petrov e do também brasileiro Bruno Senna.